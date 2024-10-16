انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر من 3 دولارات للبرميل رغم ارتفاع النفط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط ، اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 3.58 دولارات ، ليصل الى 70.52 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 3.58 دولارات، ليصل الى 73.67 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول في الجلسة السابقة.