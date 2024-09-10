انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر من 2 بالمئة رغم استقرار النفط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بنسبة أكثر من 2 بالمئة، اليوم الثلاثاء، على الرغم من استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.32 دولار ، ليصل الى 66.44 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 2.12 دولار ليصل الى 69.64 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط، مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأمريكي ومع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.