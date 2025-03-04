انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر من 1%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الثلاثاء، الى أكثر من 1%.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 97 سنتا بما يعادل 1.34% ليصل الى 71.18 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 97 سنتا بما يعادل 1.29% ليصل الى 74.23 دولارا.

وسجل خام برنت اليوم انخفاضا 50 سنتا أو 0.70 بالمئة إلى 71.12 دولارا للبرميل وسجل خام تكساس الأمريكي انخفاضا ايضا 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 68.10 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بعد اتفاق منظمة أوبك+ على عودة الكميات المخفضة طوعا من البراميل النفطية، اضافة الى ايقاف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.