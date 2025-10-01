انخفاض أسعار خامي البصرة لليوم الثاني تواليا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.82 دولار بما يعادل 2.68%‎‎ ليصل الى 66.20 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.82دولار بما 2.62% ‎ليصل 67.75 دولارا.

واستقرت أسعار النفط بعد يومين متتاليين من الخسائر، حيث يقيّم المستثمرون خطط أوبك+ المحتملة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل، مقابل توقعات بانكماش مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفع برنت تسليم ديسمبر بمقدار 12 سنتًا لتصل إلى 66.15 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا ليصل إلى 62.49 دولارًا للبرميل.