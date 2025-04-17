انخفاض أسعار خامي البصرة أكثر من 1%

شفق نيوز/ سجلت أسعار خاميّ البصرة الخفيف والمتوسط، يوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً أكثر من 1% للبرميل الواحد.

وانخفض سعر خام البصرة الثقيل 114 دولاراً بما يعادل 1.83% ليصل إلى 29.61 دولاراً، كما تراجع سعر الخام المتوسط 1.14 دولاراً أو ما يعادل 1.73% ليصل إلى 44.64 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً خلال هذا اليوم بعد انخفاضها أمس متأثرة بفرض عقوبات جديدة أمريكية على الصادرات النفطية الإيرانية وتعهد العراق ودولاً أخرى بوضع خطو لتخفيضات نفطية.

وسجل خام برنت اليوم 66.43 دولاراً للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي63.15دولاراً.