انخفاض أسعار خاميّ البصرة أكثر من 1%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط أكثر من 1%، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.04 دولاراً بما يعادل 1.51% ليصل إلى 67.80 دولاراً، كما تراجعت أسعار الخام المتوسط 1.04 دولاراً بما يعادل 1.48% ليصل إلى 70.85 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً مع انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وسجل خام برنت 71.16 دولاراً بارتفاع بلغ 38 سنتاً، وسجل الخام الأمريكي 67.47 دولاراً بارتفاع بلغ 31 سنتاً.