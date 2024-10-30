انخفاض أسعار خامي البصرة رغم استقرار النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط ، اليوم الأربعاء، برغم من استقرار اسعار النفط العالمي

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.79 دولار، ليصل الى 66.01 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.79 دولار ليصل الى 69.16 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط، بفضل بيانات للصناعة أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بعد جلستين سابقتين من الخسائر بسبب احتمالات انحسار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.