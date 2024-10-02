انخفاض أسعار خامي البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط ، اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع اسعار في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.36 دولار، ليصل الى 67.21 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.36 دولار ليصل الى 70.21 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتحول إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.