انخفاض أسعار خامي البصرة رغم ارتفاع النفط بالأسواق العالمية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 42 سنتا ليصل الى 81.66 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 42 سنتا ليصل الى 84.51 دولاراً

وارتفعت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات بعدما أظهر تقرير للصناعة أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار الطلب وتحسن توقعات خفض أسعار الفائدة.