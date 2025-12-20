انخفاض أسعار خامي البصرة خلال أسبوع

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على خسارة في أسعارهما خلال أسبوع.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة، انخفاضاً بلغ 52 سنتا ليصل إلى 56.37 دولار، في حين سجل خسارة أسبوعية بلغت 1.36 دولار أو ما يعادل 2.36%.

كما سجل خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له، انخفاضاً أيضا بلغ 52 سنتا ليصل الى 58.92 دولار، فيما سجل خسارة أسبوعية بلغت 46 سنتا أو ما يعادل 0.77%.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام ‌برنت 1.3% وتراجع الخام الأميركي 1.4%.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع، فائضاً في المعروض النفطي العالمي العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+، إلى جانب الولايات المتحدة ومنتجين ‌آخرين.