انخفاض أسعار خاميّ البصرة بأكثر من 3%

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط بأكثر من 3%، يوم الخميس، مع على الرغم من ارتفاع قليل في أسعار النفط العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.19 دولاراً بما يعادل 3.82%‎‎ ليصل إلى 55.08 دولاراً، كما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط 2.19 دولاراً بما يعادل 3.66% ليصل 57.63 دولاراً.

وتعافت أسعار النفط بعد يومين من التراجع، مدعومة بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، ما عزّز إقبال المستثمرين على شراء العقود الآجلة، في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب التطورات المتعلقة بفنزويلا.