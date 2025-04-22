انخفاض أسعار خامي البصرة بأكثر من 1٪ رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل و المتوسط، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1٪ .

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 96 سنتا بما يعادل 1.47% ليصل إلى 64.35 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 96 سنتا أو ما يعادل 1.40٪ ليصل الى 67.50 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط عالميا، خلال هذا اليوم بعد انخفاضها أمس متاثرة بتصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وسجل خام برنت اليوم 66.63 دولاراً، وسجل الخام الأمريكي 63.73 دولاراً.