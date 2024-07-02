انخفاض أسعار خامي البصرة بالرغم من استقرار النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.42 دولار ليصل الى 82.23 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.42 دولار ليصل الى 85.08 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط، لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بزيادة الطلب على الوقود من موسم السفر الصيفي وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي.