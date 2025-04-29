انخفاض أسعار خامي البصرة بالتزامن مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 22 سنتا بما يعادل 0.34% ليصل الى 64.29 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 22 سنتا او ما يعادل 0.33٪ ليصل الى 67.44 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط عالميا، خلال هذا اليوم مع خفض المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب بسبب الحرب التجارية المستمرة.

وسجل خام برنت اليوم 65.61 دولاراً، وسجل الخام الأمريكي 61.87 دولاراً .