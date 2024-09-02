انخفاض أسعار خامي البصرة بالتزامن مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل انخفاضًا بمقدار 21 سنتًا ليصل سعر البرميل إلى 74.24 دولارًا، كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليصل سعر البرميل إلى 77.31 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع في أسعار النفط عالميًا مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا، وسط ضعف الطلب في كل من الصين والولايات المتحدة، اللتين تعتبران أكبر مستهلكين للنفط في العالم.