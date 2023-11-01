انخفاض أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط ، يوم الاربعاء ، على رغم من ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.35 دولار ليصل إلى 84.71 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.35 دولار ليصل الى 87.86 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية، في التعاملات الآسيوية المبكرة قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع في غزة بين إسرائيل و حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".