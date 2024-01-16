انخفاض أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط ، الثلاثاء ، مع تباين أسعار النفط العالمي

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 88 سنتا ليصل الى 70.87دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 88سنتا ليصل الى 73.42دولارا .ً

وتباينت أسعار النفط العالمية بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ وزنت الأسواق المخاوف الاقتصادية الواسعة النطاق في ضوء قضايا العرض والطلب المرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى تحويل المزيد من الناقلات.