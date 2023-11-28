انخفاض أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية .

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 0.10 دولار ليصل الى 77.50 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 0.10 دولار ليصل الى 80.55 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية، في التعاملات المبكرة لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لأوبك+، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.