انخفاض أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط ، الاربعاء ، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 38 سنتا ليصل الى 70.49 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 28 سنتا ليصل الى 73.14 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد ارتفاع الدولار الأميركي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة اللذان عوضا المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.