انخفاض أسعار النفط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف المستثمرين من أن مشاكل القطاع المصرفي الأخيرة ما زالت مؤثرة على الاقتصاد العالمي وتحد من الطلب على الخام.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية مايو ايار 77 سنتا وتم تداولها عند 73.02 دولارًا للبرميل بحلول 04:27 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا إلى 67.17 دولارا للبرميل.

وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة: "من المرجح أن يستمر التقلب هذا الأسبوع ، مع احتمال أن تظل مخاوف الأسواق المالية الأوسع في المقدمة بفعل استمرار مشاكل القطاع المصرفي" ، مضيفين أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي يلوح في الأفق يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

يطالب بعض المسؤولين التنفيذيين البنك المركزي الامريكي بإيقاف تشديد سياسته النقدية مؤقتًا، لكنهم على استعداد لاستئناف رفع أسعار الفائدة لاحقًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية من أوبك وحلفائها من المنتجين بما في ذلك روسيا ، والمعروفة باسم أوبك + ، اجتماعًا في الثالث من أبريل / نيسان.

واتفقت المجموعة في أكتوبر / تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023.