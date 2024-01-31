انخفاض أسعار النفط رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تكبدت أسعار النفط خسائر بنصف النقطة المئوية، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتا ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 82.50 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش.

وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتا إلى 82.26 دولاراً للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا إلى 77.47 دولاراً.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وأعلنت جماعة مسلحة في العراق، الثلاثاء، تعليق جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الجماعة قد تكون وراء الهجمات على الرغم من عدم الوصول إلى تقييم نهائي.

وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت حركة حماس أمس إنها تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار وتدرسه. وهذه هي مبادرة السلام الأكثر جدية على ما يبدو منذ وقف إطلاق النار القصير الأول والوحيد في الحرب والذي انهار في نوفمبر.

وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني، الأربعاء، والتي من المرجح أن تظهر انكماشا للشهر الرابع على التوالي.