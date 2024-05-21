انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين استمرار التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة لخفض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 83.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 51 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 79.29 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين، حيث قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يحرر الأموال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومن ناحية أخرى، بدا أن السوق لم يتأثر إلا قليلاً بعدم اليقين السياسي في بلدين رئيسيين منتجين للنفط.

وقُتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في حين أرجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحلة إلى اليابان بسبب صحة والده الملك.

ويركز المستثمرون على الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول والشركات التابعة لها، المعروفة باسم أوبك+. ومن المقرر أن يجتمعوا في الأول من يونيو/حزيران لتحديد سياسة الإنتاج، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تمديد التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.