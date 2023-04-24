انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف تراجع نمو الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بفعل المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود التي فاقت الدعم من احتمال تقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإمدادات في أوبك+.

وتراجع خام برنت 75 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 80.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.13 دولارا للبرميل منخفضا 74 سنتا بنسبة 0.95 بالمئة.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 5٪ الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما من خمسة، حيث تراجع الطلب الضمني على البنزين في الولايات المتحدة عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تجتمع في الأسبوع الأول من مايو/ آيار المقبل، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع.

كما أدى الانتعاش الاقتصادي الوعر للصين بعد كوفيد -19 إلى غموض توقعات الطلب على النفط، على الرغم من أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت يوم الجمعة أن أكبر مستورد للخام في العالم جلب كميات قياسية في مارس / آذار.

وتجاوزت واردات الصين من كبار الموردين روسيا والسعودية مليوني برميل يوميا لكل منهما.

ومع ذلك ، ظل المحللون والمتداولون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين بحلول النصف الثاني من عام 2023 ، ومع تخفيضات الإمدادات الإضافية التي خططت لها أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين ، بما في ذلك روسيا - من مايو قد تؤدي إلى تضييق الأسواق.