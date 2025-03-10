انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف المستثمرين من الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، مع تباطؤ شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة بسبب المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، فضلا عن زيادة إنتاج أوبك+.

وانخفض خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 90 سنتا عند التسوية يوم الجمعة الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولارا للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على موردي النفط الرئيسيين له كندا والمكسيك ثم أرجأها بينما رفع الضرائب على السلع الصينية.

وردت الصين على الولايات المتحدة وكندا بفرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي في مذكرة للعملاء: "تراجعت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي بسبب عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ومخاوف النمو في الولايات المتحدة، والرفع المحتمل للعقوبات الأميركية على روسيا، واختيار أوبك+ زيادة الإنتاج".

وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستزيد العقوبات على روسيا إذا فشلت الأخيرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.

وتدرس الولايات المتحدة أيضا سبل تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي إذا وافقت روسيا على إنهاء حربها مع أوكرانيا،.

في غضون ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المعروفين باسم أوبك+، إنها ستمضي قدما في زيادات إنتاج النفط اعتبارا من أبريل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن أوبك+ قد تلغي القرار في حالة اختلال التوازن في السوق.

من جهة اخرى ترامب الأسبوع الماضي إنه يريد التفاوض على اتفاق مع إيران، العضو في منظمة أوبك، لمنع الأخيرة من السعي للحصول على أسلحة نووية، على الرغم من أن إيران قالت إنها لا تسعى للحصول على مثل هذه الأسلحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يواصل حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، حيث ألغت الولايات المتحدة يوم السبت إعفاءً يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران .

فيما أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، السبت، أن بلاده لن تجبر على الدخول في مفاوضات.