انخفاض أسعار النفط وسط قيود الصين 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع توقعات للطلب العالمي على الوقود طغت عليها قيود كوفيد-19 في الصين واحتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 91.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1 بالمئة يوم الجمعة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار إلى 85.45 دولاراً للبرميل أو 1.5 بالمئة بعد ارتفاعه 3.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتغيرت الأسعار بشكل طفيف الأسبوع الماضي حيث تم تعويض المكاسب من خفض رمزي للإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، بإغلاق مستمر في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تبقي سياسة بكين الخالية من COVID الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.

وفي ذات الوقت، فإن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي مستعدان لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لمعالجة التضخم، ما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

ومع ذلك، قد تنتعش أسعار النفط العالمية بحلول نهاية العام - من المتوقع أن يتقلص العرض أكثر عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.