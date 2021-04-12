سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار النفط وسط زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-12T05:55:28+0000
انخفاض أسعار النفط وسط زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، وسط زيادة أعداد الحالات الإصابات بكورونا في الدول، والمخاوف من ارتفاعها مرة أخرى في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد خطة لاعادة الحياة فيها كما كانت سابقا.

وانخفض برنت 18 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش. وانخفض ايضا الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 59.11 دولار للبرميل.

بينما قامت الولايات المتحدة بتلقيح أكثر من 70 مليون شخص بشكل كامل ، وفي أوروبا تنخفض أعداد الإصابات الجديدة مع بدء عمليات الإغلاق ، أبلغت الهند عن تسجيل حالات جديدة قياسية وتشهد أجزاء أخرى من آسيا ارتفاعًا في عدد الحالات.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، إن الاقتصاد الأمريكي في "نقطة انعطاف" وسط توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يتسارعان في الأشهر المقبلة ، لكنه يواجه خطر إعادة الانفتاح بسرعة كبيرة وإثارة عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال باول في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إن السبب الرئيسي هو أننا سنعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة، وسيعود الناس بسرعة كبيرة إلى ممارساتهم القديمة ، وسنرى طفرة أخرى في الحالات.

related

النفط ينخفض مع تمديد الإغلاق الأوروبي لاحتواء كورونا

Date: 2021-03-22 05:14:51
النفط ينخفض مع تمديد الإغلاق الأوروبي لاحتواء كورونا

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

Date: 2020-12-21 05:22:28
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

Date: 2020-12-28 05:57:54
النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

انخفاض أسعار النفط مع تجدد المخاوف بانتشار جديد لـ"فيروس كورونا"

Date: 2021-01-11 05:30:50
انخفاض أسعار النفط مع تجدد المخاوف بانتشار جديد لـ"فيروس كورونا"

النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

Date: 2021-01-18 05:35:58
النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

Date: 2020-02-19 12:28:09
اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

أسعار النفط تستمر بالتراجع وسط مخاوف عودة إغلاق كورونا

Date: 2020-09-22 05:46:24
أسعار النفط تستمر بالتراجع وسط مخاوف عودة إغلاق كورونا

كورونا يتسبب خسائر ب47 مليار دولار خلال شهر

Date: 2020-03-05 06:26:01
كورونا يتسبب خسائر ب47 مليار دولار خلال شهر