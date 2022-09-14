انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء، بفعل مخاوف من زيادة أخرى في سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس آب، مما يفوق دعم توقعات أوبك القوية لنمو الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 92.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 29 سنتًا أو 0.3٪.

كان الضغط على الأسعار هو تقرير التضخم الأمريكي الأكثر سخونة من المتوقع يوم الثلاثاء والذي بدد الآمال في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من تشديد سياسة سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.

قفز الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 24 عامًا مقابل الين يوم الأربعاء. يتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأمريكي ، لذا فإن الدولار القوي يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد العرض ، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو ستة ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر ، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

في إطار دعم أسعار النفط ، كررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، يوم الثلاثاء ، توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و 2023 ، مستشهدة بإشارات على أن الاقتصادات الرئيسية كانت أفضل من المتوقع على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و 2.7 مليون برميل يوميا في 2023 ، تاركة توقعاتها دون تغيير عن الشهر الماضي.