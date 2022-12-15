انخفاض أسعار النفط وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، وسط ارتفاع المخزونات الأمريكية، مقابل تفاؤل التجار بشأن توقعات الطلب في الصين .

وبحلول الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 67 سنتا إلى 82.03 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 76 سنتا إلى 76.52 دولارًا.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ مارس/ آذار 2021، مدعومة بانبعاثات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وخفض المصافي نشاطها.

من جهة ثانية عزز السوق توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى أن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بعد انكماش قدره 400 ألف برميل في اليوم في 2022.

ورفعت الوكالة تقديرها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا بإجمالي 101.6 مليون برميل يوميا.

وتشير البيانات إلى أن حركة النقل البري والجوي في الصين قد انتعشت بشكل حاد في الشهر الماضي.

كما تلقت أسعار النفط دعما من انقطاع خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي سي إنيرجي (TRP.TO) ، والذي يشحن عادة 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.