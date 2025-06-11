انخفاض أسعار النفط والأسواق تقيّم نتائج محادثات التجارة بين أمريكا والصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق لنتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، التي لم يراجعها الرئيس دونالد ترامب بعد، في ظل ضعف الطلب على النفط من الصين وزيادة إنتاج أوبك+ التي تضغط على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.36 بالمئة لتتداول عند 66.63 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 64.77 دولاراً بحلول الساعة الـ 01:19 بتوقيت جرينتش.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية بينهما إلى مسارها وحل القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، وذلك في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن.

وأضاف لوتنيك أنه سيتم إطلاع ترامب على النتيجة قبل الموافقة عليها.

وأضافت بيانات واردات النفط من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع والزيادات المستمرة في الإنتاج من أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إلى الجانب السلبي.

وتخطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز، حيث تتطلع إلى تخفيف تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات الجمارك الصينية هذا الأسبوع أن البلاد، أكبر مستورد للنفط في العالم، استوردت 46.60 مليون طن من النفط الخام في مايو/أيار، بانخفاض 3% عن الشهر السابق، مع انخفاض واردات المنتجات النفطية بنسبة 12.9%.