انخفاض أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابة بالفيروس

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلا هذه الخسائر يحد منها وعود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتحفيز كبير للاقتصاد في بلاده، والتخفيضات السعودية وتراجع مستمر في المخزونات الامريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.20٪، إلى 55.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكية 8 سنتات، أو 0:20٪ ، إلى 52.17 دولارًا للبرميل.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 90 مليوناً يوم الاثنين، حيث تتدافع الدول في جميع أنحاء العالم لشراء لقاحات وتواصل تمديد أو إعادة عمليات الإغلاق لمكافحة متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني مع سيطرة حزبه الديمقراطي على كلا المجلسين، بـ"تريليونات" من الإنفاق الإضافي على الإغاثة من الوباء.

وأظهر معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالي، بينما شهدت مخزونات المنتجات المكررة ارتفاعًا الأسبوع الماضي.

وقالت غولدمان ساكس- وهي مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات- إن خام برنت قد يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021 مدفوعا بالتخفيضات السعودية وتداعيات تحول السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وكان بنك الاستثمار في وول ستريت قد توقع في وقت سابق أن يصل سعر النفط إلى 65 دولارا بنهاية العام.