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انخفاض أسعار النفط مع ضعف الطلب على البنزين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T05:16:19+0000
انخفاض أسعار النفط مع ضعف الطلب على البنزين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أظهرت بيانات المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، زيادة في مخزونات البنزين تشير إلى طلب أضعف من المتوقع على الوقود في بداية الصيف، وهو موسم الذروة في البلاد للسيارات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا ، أو 0.76٪، إلى 71.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو 0.73٪، عند 69.43 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية التي تشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو إلى 474 مليون برميل ، وأظهرت البيانات ايضا أن الطلب على البنزين هبط إلى 8.48 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران انخفاضا من 9.15 مليون برميل يوميا مقارنة بالأسبوع السابق وبالتالي فان مخزونات الوقود قد نمت.

وفي الهند، انخفض الطلب على الوقود في مايو/ ايار إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس/ اب من العام الماضي ، مع موجة ثانية من COVID-19 تعوق التنقل وتقلص النشاط الاقتصادي في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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