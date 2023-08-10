انخفاض أسعار النفط مع ضعف الطلب الصيني

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية في وقت مبكر يوم الخميس، بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة جديدة في الجلسة السابقة حيث عوضت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني التأثير الإيجابي للتخفيضات الكبيرة في مخزونات الوقود الأمريكية وتخفيضات الإنتاج السعودية والروسية.

ونزل خام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 87.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش بعد أن استقر عند أعلى مستوياته منذ 27 يناير في الجلسة السابقة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 10 سنتًات ، أو 0.13٪ ، إلى 84.29 دولارًا ، بعد أن استقر عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات صينية يوم الثلاثاء أن واردات النفط الخام في يوليو / تموز انخفضت بنسبة 18.8٪ عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير كانون الثاني.

وانخفض قطاع المستهلك الصيني أيضًا في الانكماش ، وواصلت أسعار بوابة المصنع انخفاضها في يوليو ، حيث كافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب.

لكن الأسعار تلقت دعما من بيانات حكومية يوم الأربعاء أظهرت أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، بمقدار 1.7 مليون برميل .

كما دعمت الأسعار خطط المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتمديد خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر آخر يشمل سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول.