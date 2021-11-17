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انخفاض أسعار النفط مع زيادة سحب مخزون البنزين الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-17T05:20:03+0000
انخفاض أسعار النفط مع زيادة سحب مخزون البنزين الأمريكي

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أن انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما قد يزيد الضغط على إدارة بايدن للإفراج عن النفط من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاع أسعار البنزين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 80.13 دولاراً للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش ، لتواصل خسارة 12 بالمئة عن يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا ، أو 0.82 بالمئة ، إلى 82.76 دولاراً ، متخلية عن مكاسب بلغت 38 بالمئة عن يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) لتهدئة أسعار البنزين ، التي وصلت إلى مستوى قياسي في مضخات كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن المشرعين لديهم آراء متباينة حول ما إذا كانت هناك حاجة لذلك.

ويقول المحللون إن نفط احتياطي البترول الاستراتيجي لن يقدم إلا تخفيفًا مؤقتًا وأن المطلوب هو زيادة المعروض من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي مجموعة الصناعة أن مخزونات البنزين تراجعت 2.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر ، وفقا لمصادر السوق.

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