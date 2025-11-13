انخفاض أسعار النفط مع زيادة المخزونات الأميركية وتغير توقعات أوبك

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مواصلة خسائرها السابقة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 9 سنتات أو ما يعادل 0.1% لتبلغ 62.62 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا أو 0.2% ليسجل 58.38 دولارًا للبرميل.

وقالت مصادر في السوق، نقلاً عن معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.

وجاء التراجع في الأسعار بعد تقرير منظمة أوبك الذي أشار إلى أن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب قليلاً في عام 2026، في تحول عن توقعاتها السابقة بوجود عجز في السوق.

ويرى المحلل سوفرو ساركار من بنك "دي بي إس" أن هذا الانخفاض يعكس “مراجعة أوبك لميزان العرض والطلب نحو قراءة أكثر واقعية”، مضيفًا أن السوق “بالغ في رد فعله تجاه التغير في النبرة”.

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ينمو الإنتاج العالمي من النفط حتى عام 2026 بوتيرة أسرع من الطلب، ما قد يبقي الأسعار قرب مستوياتها الحالية البالغة نحو 60 دولارًا للبرميل.