انخفاض أسعار النفط مع إحراز تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار الآمال في تخفيف حدة التوترات الثنائية وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع خام برنت بمقدار 3 سنتات أو 0.04% ليصل إلى 67.39 دولارًا للبرميل عند الساعة الـ 01:39 بتوقيت غرينتش، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.08% ليتداول عند 62.28 دولارًا. ويتداول كلا الخامين عند أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

أصبح الوقود شحيحاً منذ أن قطعت الولايات المتحدة صادرات النفط من فنزويلا وهددت بمعاقبة الدول الأخرى التي تصدر الوقود إلى الجزيرة.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن “المبادئ التوجيهية” الرئيسية في المحادثات التي تهدف إلى حل النزاع النووي الطويل الأمد، لكن هذا لا يعني أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.

كما أثرت على الأسعار تقارير تفيد بأن الإنتاج في حقل تينغيز النفطي في كازاخستان، أحد أكبر حقول النفط في العالم، ارتفع بعد تعليق الإنتاج في يناير، حيث تخطط شركة تينغيز للوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول 23 فبراير.

يركز السوق على التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مع توقع ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، بينما انخفضت مخزونات المقطرات بنحو 200 ألف برميل. كما تراجعت أسعار النفط والغاز، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.6 مليون برميل.