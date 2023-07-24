انخفاض أسعار النفط مع توقعات رفع الفائدة الامريكية والاوروبية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، حيث ينتظر المتداولون المزيد من إشارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية، مع شح الإمدادات وآمال في التحفيز الصيني لدعم خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 80.96 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.96 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 11 سنتًا.

وارتفع الخامان القياسيان 1.5٪ و 2.2٪ على التوالي الأسبوع الماضي، وهو رابع مكاسب على التوالي في أسبوع من المكاسب، حيث من المتوقع أن يتقلص العرض بعد تخفيضات أوبك+.

كما تصاعد القتال الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب.

وقال محللون من البنك الأسترالي الوطني في مذكرة: "في حين أن رفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى هذا الأسبوع قد يؤدي إلى بعض تقلب الأسعار على المدى القصير، فإننا نتوقع تشديد ظروف السوق بشأن تخفيضات أوبك للإمدادات وزيادة تكهنات السوق بمزيد من التحفيز في الصين لمواصلة دفع الأسعار للأعلى خلال الربع الثالث من عام 2023".

وقام المستثمرون بتسعير ارتفاعات بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، لذا سيكون التركيز على ما يقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الاستثمارات وعزز الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق أيضًا أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية مستهدفة لدعم اقتصادها المتعثر ، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في المستهلك رقم 2 في العالم.