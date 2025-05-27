انخفاض أسعار النفط مع توقعات بزيادة إنتاج أوبك+

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع قيام المشاركين في السوق بتقييم احتمال اتخاذ أوبك+ قرارا بزيادة إنتاجها من النفط الخام في اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 64.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 61.38 دولاراً للبرميل.

قالت مصادر داخل مجموعة أوبك+ يوم الاثنين إن من المتوقع الآن أن يجتمع ثمانية أعضاء تعهدوا بتخفيضات طوعية إضافية في 31 مايو أيار، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر في السابق.

ومن المرجح أن تستكمل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، إنتاج يوليو/تموز في الاجتماع، والذي سيتضمن زيادة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا.

وفي هذا الشهر، اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران.

لكن الخسائر كانت محدودة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو/تموز، وهو ما خفف المخاوف الفورية من فرض رسوم جمركية قد تؤدي إلى قمع الطلب على الوقود.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين إن إيران ستكون قادرة على البقاء إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في التوصل إلى اتفاق.

إذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذا قد يعني استمرار العقوبات على إيران، وهو ما من شأنه أن يحد من الإمدادات الإيرانية ويدعم أسعار النفط.