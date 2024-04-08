انخفاض أسعار النفط مع تطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط واحد بالمائة في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 90.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:53 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 90.01 دولارا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.01 دولارا للبرميل، منخفضا 90 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 85.80 دولارا.

وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.

وقالت شركة بيكر هيوز واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها يوم الجمعة إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني