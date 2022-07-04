انخفاض أسعار النفط مع تزايد مخاوف الركود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق حتى مع استمرار نقص المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر/أيلول 21 سنتًا، أو 0.19٪، إلى 111.42 دولارًا للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت بنسبة 2.4٪ يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) لتسليم أغسطس/ اب 22 سنتًا، أو 0.21٪، إلى 108.20 دولارات للبرميل، بعد صعودها 2.5٪ يوم الجمعة.

وانخفضت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو/حزيران على الرغم من التحسن الهامشي في توقعات التضخم، حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن التزامه بكبح جماح التضخم كان "غير مشروط" ومخاوف متزايدة من رفع أسعار الفائدة.

وما تزال المخاوف بشأن المعروض من النفط قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاضات حادة في الأسعار.

وأظهر أن إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو/حزيران هبط 100 ألف برميل يوميا إلى 28.52 مليون برميل يوميا مقابل زيادة تعهدت بها بنحو 275 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي إن صادرات ليبيا تراجعت إلى ما بين 365 ألف و409 الاف برميل يوميا، بانخفاض نحو 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات العادية.

وفي ضربة أخرى للإمدادات، قد يخفض الإضراب المزمع لعمال النفط والغاز النرويجيين هذا الأسبوع إنتاج البلاد من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميًا.

سيراقب التجار الأسعار الرسمية لشهر أغسطس/اب من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، بحثًا عن مؤشرات على مدى ضيق السوق، حيث تستعد شركات التكرير لزيادة حادة أخرى قريبة من الرقم القياسي المسجل في مايو/ايار.