انخفاض أسعار النفط مع ترقب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز - بغداد / اربيل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق لمحادثات ثلاثية مرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، والتي قد تسفر عن إنهاء الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، لتصل إلى 66.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 00:00 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، والتي تنتهي صلاحيتها الأربعاء، 6 سنتات، أي ما يعادل 0.09%، لتسجل 63.36 دولارًا للبرميل.

و هبط عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطاً، تسليم أكتوبر/تشرين الأول، 9 سنتات أو 0.14%، ليبلغ 62.61 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهت الأسعار الجلسة السابقة على ارتفاع بنحو 1%.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ الترتيب لاجتماع مباشر بين نظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن يعقبه قمة ثلاثية تجمع القادة الثلاثة في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ووصف زيلينسكي محادثاته مع ترامب بأنها “جيدة للغاية”، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية أمريكية.