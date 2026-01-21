انخفاض أسعار النفط مع تراكم المخزونات الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط، يوم الأربعاء، حيث فاق التراكم المتوقع لمخزونات النفط الخام الأميركية التوقف المؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان والضغوط الجيوسياسية الناجمة عن تهديدات الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بسبب محاولتها السيطرة على جرينلاند.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، أو 1.22%، لتصل إلى 64.13 دولاراً للبرميل عند الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً، أو 1.06%، ليصل إلى 59.72 دولاراً للبرميل.

قال توني سيكامور، محلل السوق في شركة IG، يوم الأربعاء، إن توقف إنتاج النفط في حقل تينغيز، أحد أكبر حقول النفط في العالم، وحقل كوروليف مؤقت، وأن الضغط الهبوطي الناتج عن الارتفاع المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى جانب التوتر الجيوسياسي سيستمر.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند يزيد الضغط على أسواق النفط لأن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

قال ترامب يوم الثلاثاء إنه "لا رجعة" في هدفه المتمثل في السيطرة على جرينلاند.

وقدّر ستة محللين أن مخزونات النفط الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير. في حين أن نمو المخزون هذا سيكون له تأثير سلبي على أسعار النفط.