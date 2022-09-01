انخفاض أسعار النفط مع تجدد قيود كورونا في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، مدفوعة بانخفاض مع زيادة المعروض والمخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يتباطأ أكثر مع تجدد القيود لكبح كوفيد -19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 95.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.4٪ إلى 89.23 دولارًا للبرميل.

وتبع تقلبات السوق الأخيرة مخاوف بشأن عدم كفاية العرض في الأشهر التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا وفي الوقت الذي تكافح فيه أوبك لزيادة الإنتاج.

ومع ذلك ، ارتفع الإنتاج في كل من أوبك والولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا، وبلغ إنتاج أوبك 29.6 مليون برميل يوميا في آخر شهر، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى 11.82 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران، وكلاهما في أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2020.

في غضون ذلك، امتد نشاط المصانع في الصين إلى الانخفاض في أغسطس بسبب إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأسوأ موجة حرارة منذ عقود، وقطاع العقارات المحاصر الذي أثر على الإنتاج، مما يشير إلى أن الاقتصاد سيكافح للحفاظ على الزخم.