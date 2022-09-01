سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار النفط مع تجدد قيود كورونا في الصين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-01T05:08:00+0000
انخفاض أسعار النفط مع تجدد قيود كورونا في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، مدفوعة بانخفاض مع زيادة المعروض والمخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يتباطأ أكثر مع تجدد القيود لكبح كوفيد -19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 95.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش. 

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.4٪ إلى 89.23 دولارًا للبرميل.

وتبع تقلبات السوق الأخيرة مخاوف بشأن عدم كفاية العرض في الأشهر التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا وفي الوقت الذي تكافح فيه أوبك لزيادة الإنتاج.

ومع ذلك ، ارتفع الإنتاج في كل من أوبك والولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا، وبلغ إنتاج أوبك 29.6 مليون برميل يوميا في آخر شهر، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى 11.82 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران، وكلاهما في أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2020.

في غضون ذلك، امتد نشاط المصانع في الصين إلى الانخفاض في أغسطس بسبب إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأسوأ موجة حرارة منذ عقود، وقطاع العقارات المحاصر الذي أثر على الإنتاج، مما يشير إلى أن الاقتصاد سيكافح للحفاظ على الزخم.

related

ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

Date: 2021-06-22 05:50:39
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

النفط يحافظ على مكاسبه مع اطلاق لقاح كورونا

Date: 2020-12-10 05:47:35
النفط يحافظ على مكاسبه مع اطلاق لقاح كورونا

النفط ينخفض مع تصاعد حدة أزمة فيروس كورونا في الهند

Date: 2021-05-13 05:52:12
النفط ينخفض مع تصاعد حدة أزمة فيروس كورونا في الهند

أسعار النفط تهبط بالتزامن مع اعلان امريكي

Date: 2019-09-05 17:47:12
أسعار النفط تهبط بالتزامن مع اعلان امريكي

توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 185 دولارا

Date: 2022-03-06 15:50:26
توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 185 دولارا

إنخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود

Date: 2022-07-19 04:56:18
إنخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود

تراجع أسعار النفط بفعل تدخل الصين

Date: 2021-10-20 05:11:43
تراجع أسعار النفط بفعل تدخل الصين

اسعار النفط تواصل التعافي

Date: 2020-03-20 09:29:50
اسعار النفط تواصل التعافي