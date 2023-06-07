انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مما زاد من مخاوف قلة الطلب، الا ان المخاوف من تقلص المعروض العالمي بعد تعهد السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج حد من الخسارة بشكل كبير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.46٪ إلى 75.94 دولارا للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا ، أو 0.4٪ ، إلى 71.45 دولارًا للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان نحو 1٪ يوم أمس الثلاثاء، لتقليص بعض مكاسب يوم الاثنين التي كانت مدفوعة بتعهد السعودية، أكبر مصدر للخام الخام، المفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 9 ملايين برميل يوميًا في يوليو/ تموز.

ويرى بعض محللي الطاقة أن التوقعات الاقتصادية المتباينة والمؤشرات الغير مشجعة في الولايات المتحدة والصين قد طغت على أنباء خفض الإنتاج السعودي مما احجم المستثمرون الآن عن اتخاذ موقف كبير.

يأتي الخفض الطوعي ، وهو الأكبر للسعودية منذ سنوات، على رأس اتفاق أوسع أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من الإمدادات حتى عام 2024 حيث تسعى المجموعة، المعروفة مجتمعة باسم أوبك+ إلى تعزيز التراجع.