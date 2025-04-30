انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ توقعات الطلب بسبب مخاوف الحرب التجارية

شفق نيوز/ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أي ما يعادل 0.26%، لتصل إلى 64.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 60.3 دولارًا للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين أدنى سعر إغلاق لهما منذ 10 أبريل/نيسان في الجلسة السابقة.

وأظهرت أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات إلى الولايات المتحدة تجعل من المحتمل أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا العام.

ردت الصين، التي تعرضت لأشد التعريفات الجمركية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، مما أدى إلى تأجيج حرب تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط.

وعلى صعيد الإمدادات، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي.

وتعرضت أسعار النفط أيضا لتقويض بسبب زيادة محتملة في الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، خاصة مع ضغوط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب.