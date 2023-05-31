انخفاض أسعار النفط مع بيانات الصين الضعيفة

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها في وقت مبكر اليوم الأربعاء، حيث طغت المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس اب 19 سنتًا إلى 73.35 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا إلى 69.30 دولارًا للبرميل، وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4٪ يوم الثلاثاء.

وانكمش نشاط التصنيع في الصين بشكل أسرع من المتوقع في مايو ايار بسبب ضعف الطلب، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI) إلى 48.8 من 49.2 في أبريل.

وفي الولايات المتحدة، تحسنت معنويات المتداولين بشكل طفيف بعد أن توسط الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتحقيق تخفيضات جديدة في الإنفاق.

يتزامن الموعد النهائي لتسديد الديون تقريبًا مع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) في 4 يونيو/ حزيران وحلفاء من بينهم روسيا، كان التجار غير متأكدين بشأن ما إذا كانت المجموعة ستزيد من تخفيضات الإنتاج حيث يلقي التراجع في الأسعار بثقله على السوق.

ومع ذلك ، تشير تصريحات مسؤولين ومصادر نفطية روسية ، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل نحو ترك الإنتاج دون تغيير.