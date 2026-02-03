انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وقوة الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع علاوات المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الضغط الناتج عن قوة الدولار الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 39 سنتاً، أو 0.5%، لتسجّل 65.91 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً، أو 0.5%، ليصل إلى 61.83 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر تجاوزت 4% في الجلسة السابقة، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى إجراء "محادثات جدية" مع إيران، ما عزّز التوقعات بتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

ومن المقرر أن تستأنف واشنطن وطهران المحادثات النووية، يوم الجمعة المقبل في تركيا، وسط تحذيرات أمريكية من تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تحركات عسكرية في المنطقة.

كما أسهم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على أسعار النفط، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى تقليص الطلب على الخام المقوّم بالدولار من قبل المشترين خارج الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد التجاري، أعلن ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الهندية مقابل توقف نيودلهي عن شراء النفط الروسي، مع توجهها لشراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، في ظل توقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط خلال شهر فبراير.