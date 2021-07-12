سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع فيروس دلتا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-12T05:21:49+0000
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع فيروس دلتا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع عودة ظهور Covid-19 في العديد من المناطق.

وتوقف الزخم الصعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد التخلي عن اجتماع أوبك + بشأن مستويات الإنتاج، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يستعيد التحالف المزيد من الإنتاج الذي تم تخفيضه خلال الوباء.

انخفض غرب تكساس الوسيط تسليم آب بنسبة 0.2٪ إلى 74.41 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05.11 صباحًا بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة 3.3٪ خلال الجلستين الماضيتين، خسرت العقود الآجلة 0.8٪ الأسبوع الماضي.

وانخفض خام برنت في التسوية لشهر سبتمبر بنسبة 0.23٪ إلى 75.38 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أضاف 1.9٪ يوم الجمعة.

ولا يزال فيروس كورونا مصدر قلق دائم، حيث أبلغت الولايات المتحدة عن معظم الحالات منذ منتصف مايو حيث تترسخ منطقة الدلتا في المناطق الأقل تحصينًا.

وحذر المسؤولون الفرنسيون من موجة جديدة، في آسيا تمر إندونيسيا بمخاض تفشي كبير، كما أن أعداد الحالات مرتفعة أيضًا في تايلاند وماليزيا.

related

النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

Date: 2021-01-18 05:35:58
النفط يهبط 1% مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

النفط ينخفض مع تمديد الإغلاق الأوروبي لاحتواء كورونا

Date: 2021-03-22 05:14:51
النفط ينخفض مع تمديد الإغلاق الأوروبي لاحتواء كورونا

بعد سامراء.. نفوق أكثر من 150 ألف دجاجة في مدينة أخرى بسبب فيروس فتاك

Date: 2021-03-02 08:04:30
بعد سامراء.. نفوق أكثر من 150 ألف دجاجة في مدينة أخرى بسبب فيروس فتاك

العاصمة بغداد تغلق جميع المراكز الترفيهية والسياحية

Date: 2020-03-09 21:33:35
العاصمة بغداد تغلق جميع المراكز الترفيهية والسياحية

انخفاض أسعار النفط وسط زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

Date: 2021-04-12 05:55:28
انخفاض أسعار النفط وسط زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين

Date: 2020-10-29 10:22:31
النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق

Date: 2020-02-24 14:09:37
الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق

الكويت تعلق كافة الرحلات الجوية مع العراق بسبب كورونا

Date: 2020-02-24 16:24:37
الكويت تعلق كافة الرحلات الجوية مع العراق بسبب كورونا