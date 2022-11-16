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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-16T04:52:28+0000
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين  

شفق نيوز/ تغيرت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 في الصين، فيما حدت من الخسارة المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوترها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.46٪ ، إلى 93.43 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:11 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.61٪  إلى 86.38 دولار للبرميل.

وفي الصين، تؤثر حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 المتزايدة على المعنويات على الرغم من الآمال في تخفيف قيود الفيروس هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء بعد تعليق إمدادات النفط لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروجبا مؤقتًا، وفقًا لمشغلي خطوط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.

وجاء هذا الاضطراب متزامنًا مع انفجار في قرية في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين، مما أثار مخاوف من أن الصراع الأوكراني قد يمتد عبر حدودها.

وقال محللون"الأنباء غير المؤكدة بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على بولندا زادت من مخاطر فرض مزيد من العقوبات على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات إمدادات النفط ، مما يضع ضغوطا تصاعدية على أسعار النفط".

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات على النفط الروسي قد تؤدي إلى خسارة 1.4 مليون برميل يوميا في الإمدادات العام المقبل.

 

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