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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-11T05:12:21+0000
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صعودها أكثر من دولار في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية وانحسار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.34٪، إلى 97.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.40٪ ، إلى 91.56 دولارًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 5.5 ملايين برميل في الأسبوع الأخير، أكثر من الزيادة المتوقعة البالغة 73 ألف برميل. 

وارتفع عرض منتجات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميًا، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يُظهر انخفاض الطلب بنسبة 6٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأدى استئناف التدفقات على خط أنابيب دروجبا الممتد من روسيا إلى أوروبا إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن الإمدادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم في الانخفاض إلى جانب العقود الآجلة ، مما يعكس تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات التي تقودها روسيا وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل.

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