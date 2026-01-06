انخفاض أسعار النفط متأثرة بتوقعات وفرة المعروض العالمي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقّب الأسواق لاحتمال زيادة إنتاج النفط الخام في فنزويلا، ما عزّز المخاوف من وفرة المعروض العالمي خلال العام الحالي، بالتزامن مع ضعف الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجّل 61.62 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.3% ليبلغ 58.15 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد أن زادت التوقعات بإمكانية تخفيف أو إنهاء الحظر الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي، عقب تطورات سياسية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام زيادة الإمدادات النفطية للأسواق العالمية.

وتُعد فنزويلا عضوًا مؤسسًا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، إلا أن قطاعها النفطي يعاني من تراجع مستمر منذ سنوات بسبب نقص الاستثمارات والعقوبات الأميركية.

وبلغ متوسط إنتاج فنزويلا من النفط خلال العام الماضي نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج في حال تحسّن الأوضاع السياسية وزيادة الاستثمارات في القطاع.

في المقابل، كانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا بأكثر من 1% في جلسة التداول السابقة، قبل أن تعود للتراجع مع عودة المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض العالمي.